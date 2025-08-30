Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan bir olayda, bir gıda fabrikasından sızan amonyak gazı beş işçiyi etkiledi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Amonyak sızıntısı ve acil müdahale

Olay, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir gıda üretim tesisinden amonyak gazı sızıntısı başladı. Bu sızıntı, tesise yakın bir alanda bulunan ve dondurucu ile soğutucu üretimi yapan başka bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan beş işçiyi etkiledi.

İşçilerin sağlık durumu

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen işçilere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, göz yanması ve nefes almada zorluk şikayetleriyle ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, sızıntının kaynağını belirlemek ve benzer durumların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla incelemelerde bulundu. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı ve fabrikadaki güvenlik prosedürlerinin gözden geçirildiği belirtildi. Yetkililer, sanayi bölgesindeki diğer işletmeleri de olası risklere karşı uyardı. Bu tür kimyasal sızıntıların önlenmesi için ek tedbirlerin alınması bekleniyor.