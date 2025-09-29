Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trajik olayda 30 yaşındaki Ayça A., oturduğu apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde gerçekleşti.

Apartman sakinleri durumu fark etti

Genç kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayça A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi

Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Ayça A.’nın daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddiaları dikkat çekti. İlk bulgulara göre genç kadının hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Hayatını kaybeden Ayça A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.