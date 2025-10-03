Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP Aydın İl Başkanlığı’nı iade-i ziyaretle ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de Çerçioğlu’na eşlik etti. Başkan Çerçioğlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından kapıda karşılandı.

Sıcak karşılama ve mesajlar

Ziyaretin açılışında Başkan Çerçioğlu’na çiçek takdim edildi. Haluk Alıcık, burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, “MHP olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı’nın yanında dimdik duruyoruz. Özlem Hanım, başarılarına yenilerini ekleyecek. Sizlerle birlikte olmak bizler için onurdur” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin soyadı Aydın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Aydın’a hizmet etmeyi tek amaç olarak benimsediklerini dile getirerek, “Milletvekillerimizle birlikte bakanlıklara gidip şehrimizi masaya yatırdık. Yapacak çok işimiz var. İsmimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Aydın. Tek hedefimiz hizmet üretmek” dedi.

Hizmetin önünde engel kalmayacak

Bazı projelerin onaylanmamasına tepki gösteren Çerçioğlu, şunları kaydetti: “Yeni Dörtyol köprülü kavşak için kredi talebimiz reddedildi. Köylerimiz için asfalt talebimiz ‘hayır’ denilerek kabul edilmedi. Bu kadar mı Aydın halkını seviyorsunuz? Hizmetin önünde durmak, sonuçta kayıplara yol açar.”

Projeleri hayata geçirme kararlılıklarını vurgulayan Çerçioğlu, “Biz hizmetin yanındayız. Engeller olsa da projelerimizi gerçekleştireceğiz. Hizmetin önünde duranı sel götürür” ifadelerini kullandı.

Kuşadası hizmet binası konusunda açıklama

Ziyaret sırasında Kuşadası’ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası gündeme geldi. Çerçioğlu, binanın Büyükşehir’e ait olduğunu belirterek, “3 yıl önce yapılan protokol kapsamında zemin ve 1. kat bizim kullanımımızda. Zemin katta halka hizmet vermek istiyoruz. Herkes protokole ve yasalara saygı göstermeli. Belediye başkanı laf üretmez, hizmet üretir” dedi.