Aydın merkezli olmak üzere toplam dört ilde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, tanınmış elektrikli araç markalarının isimlerini kullanarak sahte şirketler ve internet siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç şebekesi çökertildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte sitelerle vatandaşları tuzağa düşürdüler

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz koordinasyonuyla yürütülen soruşturma, şüphelilerin organize bir şekilde dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü üyeleri, piyasada bilinen elektrikli araç markalarının adını kullanarak sahte tüzel kişilikler oluşturdu ve bu şirketler adına inandırıcı internet siteleri kurdu. Bu sahte dijital platformlar üzerinden çok sayıda vatandaş, çeşitli vaatlerle maddi olarak zarara uğratıldı.

12 Eylül'de başlatılan detaylı soruşturma kapsamında, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini gizlemek amacıyla dört farklı banka hesabı üzerinden sürekli para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık suçunu zincirleme şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi.

Aydın merkezli 4 İlde eş zamanlı operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçma ihtimali olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. 25 Kasım tarihinde, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve toplam 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında, işyerlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen eşyalar arasında 10 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet masaüstü bilgisayar bulunuyor.

7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yasal işlem başlatılan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si, suçun niteliği ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklanma kararı ile cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin hukuki süreçleri ise devam ediyor. Bu operasyon, siber alanda yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı emniyet birimlerinin kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.