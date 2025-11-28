Aydın'ın İncirliova ilçesinde eniştesi Şenol Göktaş'ı (68) tornavida kullanarak öldürme suçundan yargılanan tutuklu sanık Ozan Kaya (32) hakkında karar çıktı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen davanın karar duruşmasında sanık Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayın, miras ve aile içi ilişki iddiaları gibi karmaşık bir zemine dayandığı öne sürülmüştü.

Mısır tarlasında başlayan tartışma cinayetle bitti

Olay, 13 Haziran sabah saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi Çayiçi mevkiinde meydana geldi. Ozan Kaya ile teyzesinin eşi Şenol Göktaş, birlikte gittikleri mısır tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ozan Kaya, yanında bulunan ucu sivriltilmiş tornavida ile Göktaş'ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şenol Göktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın hemen ardından kaçan Kaya, kısa bir süre sonra jandarma birimlerine teslim oldu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin perde arkasındaki ilişki ve ev iddiaları

Soruşturma sürecinde ortaya atılan iddialar, cinayetin ardında karmaşık ailevi meselelerin yattığını gösteriyordu. Tartışmanın ana sebebinin bir ev meselesi olduğu ileri sürüldü. İddialara göre, Ozan Kaya'nın annesi Fadime Ş.'ye baktığı gerekçesiyle, teyzesi Ayşe Göktaş'ın üzerine bir ev yaptırılmış, bu durum aile içinde anlaşmazlığa yol açmıştı.

Mahkeme sürecinde ise sanık Ozan Kaya, daha önceki ifadelerini yineleyerek cinayeti işlemesinin asıl sebebinin, öldürülen eniştesi Şenol Göktaş ile annesi Fadime Ş.'nin ilişki yaşadığına dair inancı olduğunu savundu.

Mahkeme 'Tasarlayarak öldürme' suçundan karar verdi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ozan Kaya hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda en ağır suçlardan biri olan "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ozan Kaya, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla Akhisar Cezaevi'nden katıldı. Salonda ayrıca sanığın annesi Fadime Ş. ile hayatını kaybeden Şenol Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş ve iki çocuğu da hazır bulundu. Son savunmasında suçlamaları tekrarlayan Kaya'nın ardından mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından Ozan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.