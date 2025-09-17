Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim yılı için 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz bale kurslarının kayıtlarını başlattı. Kayıtlar 29 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında alınacak, yetenek sınavı ise 12 Ekim Pazar günü Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Konservatuvarı’nda yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bale eğitimleri, çocuklara sanat sevgisi kazandırmayı hedefliyor. Kurslar, profesyonel eğitmenler eşliğinde, çocukların fiziksel ve sanatsal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanıyor.

Kayıt ve Sınav Detayları

Ücretsiz bale kursuna katılmak isteyenler, 29 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Yetenek sınavı ise 12 Ekim Pazar günü Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Konservatuvarı’nda gerçekleştirilecek.

Başkan Çerçioğlu’dan Açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların sanatla büyümesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aydınlı çocuklar sanatla büyüyor. Yıllardır büyük ilgi gören bale eğitimlerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak devam ettireceğiz."