TÜİK’in 2025 yılı ağustos verilerine göre Aydın’da toplam araç sayısı 653 bin 801’e ulaştı. Kentte aynı ayda 13 bin 203 aracın devri yapılırken, 3 bin 886 yeni araç trafiğe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Aydın’da toplam araç sayısı 653 bin 801 oldu.

Kentte ağustos ayı itibarıyla araç türlerine göre dağılım şöyle gerçekleşti: 234 bin 84 otomobil, 11 bin 144 minibüs, 2 bin 797 otobüs, 88 bin 697 kamyonet, 10 bin 815 kamyon, 243 bin 653 motosiklet, bin 435 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 176 traktör.

13 bin 203 aracın devri yapıldı

Aydın’da 2025 yılının ağustos ayında toplam 13 bin 203 aracın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde otomobiller 7 bin 597 ile ilk sırada yer aldı. Bunları 2 bin 605 motosiklet, 2 bin 12 kamyonet, 555 traktör, 206 minibüs, 143 kamyon, 58 otobüs ve 27 özel amaçlı taşıt takip etti.

Trafiğe 3 bin 886 yeni araç katıldı

Aynı dönemde Aydın’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 bin 886 olarak belirlendi. Bunların 871’i otomobil, 2 bin 725’i motosiklet, 208’i kamyonet, 53’ü traktör, 22’si kamyon, 3’ü minibüs, 2’si otobüs ve 2’si özel amaçlı taşıt oldu.