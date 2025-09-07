Aydın’ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi’ndeki hafriyat ve moloz döküm alanında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerden hızlı müdahale

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın, makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.