Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de, hakkında mahkemece kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan ve firari durumda olan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından infaz kurumuna teslim edildi.

18 yıl 5 aylık kesinleşmiş ceza

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, ciddi suçlardan toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ş. isimli firari hükümlünün izini sürmekteydi. Uzun soluklu teknik ve fiziki takibin ardından, emniyet birimleri hükümlü V.Ş.'nin gizlendiği adresi titizlikle belirledi.

Ekipler başarılı bir operasyon düzenledi

Elde edilen kesin bilgiler ışığında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirlenen adrese yönelik hızlı ve planlı bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, aranan V.Ş., herhangi bir direniş göstermeden ya da olay çıkarmadan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, önce Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek burada detaylı sağlık kontrolünden geçirildi ve yasal evrakları hazırlandı. Hakkındaki infaz işlemlerinin başlatılması için tüm prosedürler titizlikle tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında yapılan bu işlemlerin ardından V.Ş., kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.