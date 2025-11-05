Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlama, mahalle sakinlerini korkuttu. Umurlu Mahallesi’nde Ali Koç’a ait olduğu öğrenilen bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Rüzgar yangının büyümesini hızlandırdı

Gece sessizliğini bozan patlama sesiyle uyanan çevredekiler, bağ evinden yükselen alevleri görünce durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale etti.

Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü. Ancak bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahipleri dışarıdaydı, can kaybı yaşanmadı

Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ali Koç ve ailesinin o sırada dışarıda oldukları öğrenildi. Yangında yaralanan kimse olmazken, çevrede maddi hasar dışında bir zarar meydana gelmedi.

Jandarma inceleme başlattı

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar bölgede inceleme yaptı. Olayın tüp patlaması ya da elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin nedenin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.