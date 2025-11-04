ADÜ Germencik Yamantürk MYO’da öğrencilerle bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin barınmadan ulaşıma kadar pek çok konuda ilettiği talep ve önerileri dinledi. Zencirci, “Gençlerimizin sesine kulak veriyoruz” dedi.

Öğrencilerden barınma, ulaşım ve sosyal yaşam talepleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, öğrencilerle samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Öğrenciler görüşmede barınma, ulaşım, sosyal faaliyetler ve kampüs imkânları gibi çeşitli konularda taleplerini dile getirdi.

“Gençler bizim önceliğimiz”

Gençlerin fikir ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Zencirci, “Gençlerimizin sesine kulak verdik, notlarımızı aldık. Samimiyetleri ve enerjileriyle güzel bir gün yaşadık. MYO’muzun gelişimi ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Zencirci, okul müdürü Dr. Mesut Ekmekçi'ye ve öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür etti.