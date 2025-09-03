Yenipazar Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliğin ilk sanatçısı sevilen isim Zara oldu. Binlerce Aydınlı, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurarak Zara'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konsere Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katıldı. Başkan Ercan, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Çerçioğlu’ndan Kurtuluş Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek yaptığı açıklamada, "103 yıl önce Aydınlı hemşehrilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı için tek yürek olup büyük bir destan yazdı. Bu kutlu mücadeleyi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Kurtuluş Coşkusu Devam Edecek

Aydın'daki kurtuluş günü etkinlikleri, farklı ilçelerde sahne alacak ünlü sanatçılarla devam edecek. Program takvimi şu şekilde belirlendi:

4 Eylül Perşembe, 21.30: Sultanhisar, Atça Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Zara

5 Eylül Cuma, 21.30: Sultanhisar ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda Kıraç

6 Eylül Cumartesi, 21.30: Söke, Cumhuriyet Meydanı'nda Buray

7 Eylül Pazar, 21.30: Efeler, Atatürk Kent Meydanı'nda Sefo