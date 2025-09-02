Geçtiğimiz günlerde Pınardere Mahallesi’nin dağlık kesiminde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınmıştı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken bu kez farklı bir noktada, zeytinlik alanda yangın çıktı.

Sebebi henüz bilinmiyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yol kenarında başlayan alevlerin kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradığı aktarıldı. Durumu fark eden ekipler, hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekipleri seferber oldu

Alevlerin akşam saatlerinde büyümesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye gönderildi. Hem karadan hem de arazözlerle müdahale sürüyor.

Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Bölgede yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler artırıldı. Ekiplerin gece boyunca alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.