Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı Aydın’da, ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş sayısı son bir yılda yükseliş gösterdi.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, 4 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilde ikamet eden yabancı sayısı 10 bin 121’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 9 bin 862 olarak kaydedilmişti. Böylece bir yıllık dönemde ikamet izni alan yabancılarda yaklaşık yüzde 2,6 oranında artış görüldü.

Yabancılar Aydın’ı tercih ediyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Aydın, sadece yerli vatandaşlar tarafından değil, yabancı uyruklu kişiler tarafından da tercih edilen bir şehir konumunda. İl genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaşın ikamet ettiği bildirildi. Son aylarda düşüş eğilimi gösteren ikamet izni başvuruları, yeniden artışa geçti ve yabancı vatandaşlar Aydın’a dönmeye başladı.

Son bir aydaki artış rakamları

Ağustos 2025 itibarıyla 9 bin 893 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 4 Eylül 2025 itibarıyla 10 bin 121’e çıktı. Bu süreçte yalnızca son bir ayda 228 yabancı vatandaş Aydın’a ikamet izni aldı.

Suriyeli sayısında düşüş

Geçici Koruma kapsamında Aydın’da yaşayan Suriyeli sayısında ise azalış gözlemlendi. 5 Eylül 2024 tarihinde 8 bin 330 olan Suriyeli nüfusu, bir yıl içerisinde yüzde 14 azalarak 7 bin 152’ye geriledi. Aydın’ın toplam 1 milyon 165 bin 943 kişilik nüfusu içinde Suriyelilerin oranı ise 0,61 olarak kaydedildi.