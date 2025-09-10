Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 22 Ağustos 2025 akşamı 15 yaşındaki Ukraynalı I.F., kendisinden sigara ve para isteyen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Olay, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan I.F. ve arkadaşı, yanlarına gelen üç şahıs tarafından önce sigara, ardından para talep edildi. Talepler reddedilince şüpheliler çocukların cep telefonlarını istemeye başladı.

Çocuklar parkı terk etmek isterken peşlerinden gelen şüphelilerden biri, I.F.’yi sırtından bıçakladı. Yaralı genç, kaçmayı başararak yakındaki bir restoranın mutfağına sığındı.

Yaralı çocuk yoğun bakıma alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.F.’yi hastaneye kaldırdı. Acil müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edilen I.F.’nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve çocuk yoğun bakıma alındı.

Şüpheliler yakalandı

Polis ekiplerinin başlattığı operasyon sonucu, olay yerinden kaçan üç şüpheli kısa sürede yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklanma anı kamerada

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, I.F.’nin sırtından bıçaklanması ve sonrasındaki panik anları yer alıyor.