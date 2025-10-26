Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçup ters dönerken, sürücü ve eşi arabadan burunları bile kanamadan çıktı. Kaza, Ata Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kanal uçtu

Bölgeden edinilen bilgilere göre, S.M. idaresindeki 09 EY 224 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçup ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü S.M. ve yolcu konumundaki Z.M. vatandaşların da yardımıyla burunları dahi kanamadan çıktı. Kanalın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazede çiftin gerekli kontrollerini yaptı. Kanal içerisinde ters dönen araç çekici marifeti ile çıkartılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.