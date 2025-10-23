Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuyulu Mahallesi’nde yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak açılış öncesi hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Şenkul, hastanenin kentin sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı.

Açılış öncesi hazırlıklar hız kazandı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuyulu Mahallesi’nde yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Dev sağlık yatırımının son aşamasına gelindiğini belirten Şenkul, açılış öncesi yürütülen teknik ve idari çalışmaları yerinde inceledi. Hastanenin poliklinik alanlarından ameliyathanelere, acil servisten görüntüleme birimlerine kadar birçok bölümü gezen Şenkul, mevcut durumu ve son hazırlıkları yüklenici firma yetkililerinden dinledi.

Teknik ve idari ekiplerle toplantı yapıldı

Ziyaret sırasında teknik ve idari ekiplerle bir araya gelen Dr. Şenkul, hastanenin hizmete açılmadan önce eksiklerinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli talimatları verdi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Şenkul, tüm birimlerin koordineli şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti.

“Aydın, modern bir sağlık kampüsüne kavuşacak”

Aydın Şehir Hastanesi’nin yalnızca bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda bölgeye değer katacak bir sağlık kampüsü olduğunu belirten Dr. Şenkul, “Hastanemiz tamamlandığında hem Aydın hem de çevre iller için referans bir merkez haline gelecek. Vatandaşlarımız, en modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir ortamda, yüksek standartta sağlık hizmeti alacaklar” dedi.

Bölgenin sağlık yükünü hafifletecek

Tamamlandığında binlerce kişiye istihdam sağlaması beklenen Aydın Şehir Hastanesi’nin, bölgedeki sağlık yükünü önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi. Geniş yatak kapasitesi, gelişmiş yoğun bakım üniteleri ve donanımlı laboratuvarlarıyla hastanenin, hem acil hem de planlı sağlık hizmetlerinde önemli bir rahatlama yaratması hedefleniyor.

Hizmete açılış için geri sayım

Aydın Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşılırken, hastanenin yakın zamanda hizmete alınması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane, Aydınlılara modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya başlayacak.