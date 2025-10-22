Aydın’ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen film sahnelerini aratmayan operasyonda, yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karayolunda nefes kesen takip

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda iki şüpheliyi takibe aldı. Didim ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin ortak yürüttüğü operasyon, karayolunda nefes kesen bir kovalamaca ile başladı.

Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurarak detaylı arama yaptı.

Ev baskınında yüklü miktarda uyuşturucu

Araçta yapılan aramada yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirilirken, şüphelilerin evlerine yapılan baskında da yasaklı madde bulundu.

Ayrıca, yasaklı madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi de polis tarafından el konulan malzemeler arasında yer aldı.

2 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ç. (35) ve A.K.K. (46) isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı, “TCK 188 – Yasaklı Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.