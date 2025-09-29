Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Çaltı’da çöp tesisi kurma girişimine karşı ilçede büyük bir dayanışma başladı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Menemen çöplük değil, bereketli topraklarıyla korunması gereken bir değerdir” dedi.

İlçede büyük tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentin yeni çöp alanı olarak Menemen Çaltı’yı düşündüklerini açıklaması üzerine ilçede tepkiler yükseldi. Çaltı’dan Bağcılar’a kadar muhtarların öncülüğünde başlayan itirazlar, kısa sürede tüm ilçeye yayıldı.

Afişler ve sloganlarla itiraz

Menemen’in farklı noktalarındaki reklam panolarına, “Menemen kimsenin çöplüğü değil” ve “Haklıyız, sonuna kadar direneceğiz” yazılı afişler asıldı. Afişlerde, ilçenin tarım topraklarının ve yer altı sularının tehlike altında olduğu vurgulandı. Halk, “Ege’nin en bereketli arazileri çöpe teslim edilemez” mesajı verdi.

Dayanışmaya geniş katılım

Menemen Belediyesi öncülüğündeki tepkilere muhtarlar, çevre ve sağlık dernekleri, meslek odaları, esnaf, iş dünyası, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, sanatçılar, avukatlar ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. İlçede adeta toplumsal bir dayanışma seferberliği başlatıldı.

Pehlivan: “Menemen’in değerlerini koruyacağız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin bereketli toprakları ve zengin su kaynaklarının çöp tesisiyle geri dönülmez zarar göreceğini belirterek, “Bu proje Menemen’i yaşanmaz hale getirir. Biz, halkımızın sağlığı ve doğamız için bu girişime asla izin vermeyeceğiz. Güçlü Menemen ailemizle birlikte bu yanlış projeye karşı duracağız” dedi.