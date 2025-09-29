Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, 4-15 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar için ahşap, cam boyama ve geri dönüşüm atölyeleri açıyor. Başkan Görkem Duman, “Amacımız engelli kardeşlerimizin sosyal hayata tam katılımını sağlamak” dedi.

Kurslar 9 Ekim’e kadar başvuru alacak

Şirinyer’deki Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nde açılacak kurslara 4-15 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar katılabilecek. Son başvuru tarihi 9 Ekim olarak belirlendi. Vatandaşlar 439 10 10 (dâhili 1901) numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabilecek.

“Hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçede yaşayan özel bireylerin toplumsal yaşama eşit şekilde katılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmayı, sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın bu kurslarla kendilerini geliştirdiğini görmek bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.