Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Prematüre bebeklerin hayata tutunma süreçlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan buluşmada öğretim üyeleri, yenidoğan hemşireleri ve pediatri asistanları bir araya geldi.

Sağlık ekibinin rolüne vurgu

Etkinliğe; Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Akçan ile Yenidoğan Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Anık öncülük etti. Sağlık çalışanlarının prematüre bebeklere verdikleri yaşam desteği ve yoğun bakım sürecindeki kritik sorumlulukları bir kez daha hatırlatıldı.

Mor renk temasıyla farkındalık

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, günün anlamına uygun şekilde mor renk teması ve farkındalık materyalleriyle hazırlandı. Amaç, toplumda prematüre bebeklerle ilgili bilinci artırmak ve bu hassas sürecin önemine dikkat çekmek oldu. Etkinlik, prematüre bebeklerin yaşama tutunma hikâyelerine duyulan saygıyı ve sağlık ekibinin özverili çalışmalarını ön plana çıkararak tamamlandı.