Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytinlik alana sıçradı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Arazözler, su tankerleri ve iş makineleri ile desteklenen çalışmalara itfaiye ekipleri de katıldı.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Yoğun mücadelenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte olası yeniden tutuşmalara karşı önlem alındı.

4 dönüm alan zarar gördü

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 4 dönümlük tarım ve zeytinlik alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.