TEKNOFEST 2025’te düzenlenen “Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması”nda Türkiye birincisi olan Aydın’daki Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eğitim veren Nazilli Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan ALP Takımı, geliştirdikleri “EKOISI” projesiyle TEKNOFEST 2025 İstanbul’da büyük başarıya imza attı. Danışman öğretmen Cansel Akel’in rehberliğinde Faik Arda Saygın, Zafer Tekin ve Ahsen Pınar Karakurt’tan oluşan takım, “Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması”nda Türkiye birinciliği elde etti.

Ödül cumhurbaşkanından

Türkiye genelinde büyük ilgi gören yarışmada jüri tarafından tam not alan Nazilli Fen Lisesi öğrencileri, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Öğrencilerin başarısı okulda ve kentte büyük sevinç yarattı.

“Türkiye’nin gururu oldular”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, öğrencilerin elde ettiği tarihi başarıyla yalnızca Aydın’ın değil tüm Türkiye’nin gururu olduğunu vurgulayarak, “Bu sonuç; çalışkan öğrencilerimiz, fedakâr öğretmenlerimiz ve geleceğe umutla bakan tüm gençlerimiz için ilham kaynağı oldu” dedi.

Çevre dostu proje

Danışman öğretmen Cansel Akel, öğrencilerin geliştirdiği “EKOISI” projesiyle atık sudan elektrik üretildiğini belirtti. Akel, “Projede sudan ve ısıdan yararlanarak güneş paneliyle elektrik üretimi sağladık. Atık suyu saf suya çevirerek sıfır kayıpla tarımsal sulamada kullanılmasını hedefledik” diye konuştu.