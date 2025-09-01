Aydın'ın Nazilli ilçesi, dün gece meydana gelen ve hatalı sollama sonucu yaşandığı belirtilen bir trafik kazasıyla sarsıldı. Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın detayları ve soruşturma başlatıldı

Kaza, saat 21.00 sularında Bozyurt Mahallesi'ndeki 662. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yiğit Ö. (19) yönetimindeki 45 AL 687 plakalı otomobil, Nazilli'den Ödemiş yönüne giderken, iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen K.A. idaresindeki 35 AH 7087 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta büyük hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücüler Yiğit Ö. ve K.A. ile yolcular H.A., M.A., E.M.S., M.B., A.A.S. ve A.I., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk değerlendirmede, Yiğit Ö.'nün kullandığı otomobildeki yolculardan E.M.S., M.B., A.A.S. ve A.I.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi

Olay yerinde yapılan incelemeler ve sonrasında yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen Yiğit Ö.'nün 1,80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum, kazanın nedeninin sadece hatalı sollama değil, aynı zamanda alkollü araç kullanımı olduğunu da gösterdi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma halen devam ederken, yetkililer sürücülerin ve yolcuların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Olay, bölgede trafik güvenliği konusunda endişeleri artırırken, kazanın tüm boyutlarıyla aydınlatılması bekleniyor.