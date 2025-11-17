Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir meskende çıkan yangın, büyük bir trajediye neden oldu. İkinci katta başlayan alevler sonucu evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan, itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen üç kişi de tedavi altına alındı.

İki katlı evde korku dolu anlar

Yangın, Şirinevler Mahallesi'nin 685 Sokak üzerinde konumlanan iki katlı binanın üst katında meydana geldi. Öğleden sonra yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin acil durum bildirimleri üzerine olay yerine itfaiye, ivedi sağlık hizmetleri ve emniyet birimleri hızla intikal etti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye girerek içeride mahsur kalan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı tahliye etti ve sağlık personeline teslim etti. Yangın sırasında evin içerisinde bulunan ve duman zehirlenmesi yaşayan F.İ., A.İ. ve D.Ö. de ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere nakledildi.

Genç kız kurtarılamadı

İtfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırılan Makbule İlhan, doktorların tüm gayretli müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü, ailesi ve tüm Nazilli ilçesi için büyük üzüntüye yol açtı.

Diğer yandan, yangından etkilenen üç vatandaşın ise hastanede tedavileri devam ediyor. Yetkililer, dumandan etkilenen bu kişilerin sağlık durumlarının takibini sürdürmektedir.

Kaymakam Kan'dan hastane ve olay yeri ziyareti

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yaşanan facianın ardından hemen harekete geçti. Kaymakam Kan, ilk olarak hastaneye giderek yangında dumandan etkilenen yaralı vatandaşları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından yangının çıktığı bölgeye geçen Kaymakam Kan, yetkili birimlerden olayın nedenine ve oluşan hasara ilişkin detaylı bilgiler aldı. Kaymakamlık, yangının çıkış nedeninin kesin tespiti için gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.