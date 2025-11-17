Son Mühür- 9 Mayıs’ta Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20), Koçarlı’dan Aydın merkeze dönerken yarış tipi motosikletlerinin bir traktörle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet traktöre saplanırken, iki genç öğrenci memleketleri Manisa ve Yalova’da toprağa verildi.

Büşra Cin’in ölümüyle ilgili cinayet soruşturması derinleşti

30 Mart’ta Nazilli’de göğsünden vurularak ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin’in ölümünde sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Savcılık iddianamesinde Korkmaz hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Dosyada yer alan kriminal raporlar, DNA örnekleri ve Korkmaz’ın “Her şey bitti Büşra…” mesajı soruşturmanın kritik delilleri arasında bulunuyor.

Melisa Şengül misafir olduğu evde sabah ölü bulundu

11 Kasım’da Efeler’de arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, geceyi geçirdiği evde sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izi tespit edilmediği belirtilirken, ölümünde alkol ve enerji içeceği karışımının etkisinin araştırıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

Teslime Hanedan’ın ölümü intihar mı, cinayet mi?

7 Ağustos’ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümü başlangıçta intihar olarak değerlendirildi. Ancak sevgilisi Efehan Fidan’ın tutuklanması ve genç kızın el yazısıyla yazdığı mektubun ortaya çıkmasıyla dosya yeniden şekillendi. Mektupta Teslime’nin Aydın’a geldikten sonra bağımlılık, kuryelik ve şiddete maruz kaldığını anlattığı ifadeler, olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.