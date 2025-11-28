Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti.

Koruyucu ekipman yoktu

Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Muhammed Hasan D. yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savruldu. Her iki gencin de kazada koruyucu ekipman kullanmadığı belirtildi.

Bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcu konumundaki Mehmet Öklav ise yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.