Olay, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kimlik Mehmet Çelik’e ait çıktı

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kıyıda hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden çıkan kimlik sayesinde cansız bedenin 66 yaşındaki Mehmet Çelik’e ait olduğu tespit edildi. Çelik’in uzun süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Kesici veya darp izi bulunmadı

Yapılan ilk kontrollerde ceset üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet izi bulunmadı. Mehmet Çelik’in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

Otopsi için morgda inceleme yapılacak

Mehmet Çelik’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, Çelik’in ölümünün kesin nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.