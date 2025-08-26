Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve önceki dönem milletvekillerini makamında ağırladı.

Ziyarete; Semiha Öyüş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Ahmet Rıza Acar, Ahmet Ertürk ve Ali Gültekin Kılınç katıldı.

Çerçioğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür

AK Parti heyeti, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’da hayata geçirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. İl Başkanı Mehmet Erdem ve milletvekilleri, Çerçioğlu’na başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Erdem ve milletvekillerine teşekkür etti.