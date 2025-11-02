Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uzun yıllar eşine köftecilikte yardım eden Tülay Çavaş zamanla kendi işini kurarak patronluğa adım atarken, Çavaş lokantasında atalarından kalma yaklaşık yarım asırlık eşyalarla oluşturduğu kahve köşesi ile dikkat çekiyor.

Nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini ağırlıyor

Evli ve 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Tülay Çavaş yıllarca eşinin yanında destek olarak başladığı meslekte kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. İlk olarak 2 masalık küçük bir dükkanda işe koyulan Çavaş, kısa sürede çevresinin beğenisini kazanarak işini büyüttü. Bugün ise satın aldığı 12 masalık lokantasında hem lezzetli yemek çeşitleri hem de nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini ağırlıyor.

Hem otantik havasıyla hem de geçmişi bugüne taşımasıyla beğeni topluyor

Ata yadigarı eşyaların bulunduğu köşe, lokantaya gelen vatandaşların ilgisini çekerken, yemeklerini yiyen müşterilerin çoğu bu köşede oturup geçmişe yolculuk yapar gibi çay ve kahvelerini içiyor. Yarım asırlık radyo, küp, gelin sandığı gibi eşyaların yer aldığı köşe, hem otantik havasıyla hem de geçmişi bugüne taşımasıyla beğeni topluyor.