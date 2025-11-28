Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Havuz Kafe, hijyen ve kalite standartlarına öncelik veren hizmet anlayışıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Aydınlıların uğrak noktalarından biri olan kafe, emekliler ve öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişi tarafından tercih ediliyor.

Menü cazip fiyatlarla sunuluyor

Havuz Kafe’de dört çeşit yemek, 75 TL karşılığında sunulurken menüye eklenen çay ise sadece 1 TL. Bu uygun fiyat politikası, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek arayan Aydınlıların beğenisini topluyor.

Belediye Başkanı Çerçioğlu: “Kaynaklar vatandaş için kullanılıyor”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Aydınlıların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Çerçioğlu, "Proje ve yatırımlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Harcadığımız kaynak, vatandaşlarımızın bize emanet ettiği vergilerden oluşuyor. Toplanan her kuruş, yine onların yararı için kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür ve memnuniyet

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayten Tunay, "Hastanede işlerim vardı, yemek yapamadım. Bugün burası adeta imdat gibi oldu. Fiyatlar ve yemekler oldukça iyi. Özlem Hanım’a teşekkür ediyorum" dedi.

Sündüz Yağcıoğlu ise, "Çok memnun kaldık, fiyatlar oldukça uygun. Başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Havuz Kafe, ziyaretçilerin ilk tercihi

Aydın’a geldiğinde mutlaka Havuz Kafe’ye uğradığını belirten Mustafa Akçan, "Belediyeden çok memnunuz, her zaman burayı tercih ediyorum. Başkanımıza teşekkürler" dedi.

Ali İlhan ise, "Köyde yaşıyorum, Aydın’a geldiğimde mutlaka buraya uğruyorum. Özlem Başkan’a teşekkür ediyorum, hizmetlerinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.