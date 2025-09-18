Dünya incir üretiminde lider konumda olan Aydın'da, kuru incir satışlarında yaşanan fiyat düşüşü üreticileri endişelendiriyor. Sektörün önde gelen isimlerinden Tansel Önder, bu yıl üreticiden incirlerin geçen senenin altında fiyatlarla alınmaya çalışıldığını belirterek, durumun Türk ekonomisine ciddi zararlar verdiğini savundu. Geçen yıl 230 TL'ye alıcı bulan incirin, bu yıl 200 TL gibi düşük bir fiyattan alınmak istenmesi üreticiler arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Önder, bu olumsuz durumun ana sorumlusunun ihracatçılar olduğunu öne sürdü.

Düşük rekolteye rağmen fiyatlar düşüyor

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da, hasat dönemini tamamlayan çiftçiler son yılların en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen, üreticiye sunulan fiyatların geçen senenin altında kalması tepkilere yol açtı. Tansel Önder, yaptığı açıklamada, "Dünyada rakibimizin olmadığı bir ürünü üretiyoruz, ancak ihracatçıların hatalı politikaları yüzünden bu değerli ürünü ekonomik değere dönüştüremiyoruz" dedi. İhracatçı ve depocuların piyasayı kontrol etmek amacıyla anlaştığına dair duyumlar aldıklarını belirten Önder, bu durumun piyasanın şişmesine neden olduğunu ve gemi yükleme tarihlerinin ertelenmesinin ardında farklı hesaplar olabileceğini ifade etti.

"Kendi ayağımıza sıkıyoruz"

Önder, kuru incir fiyatını düşürerek üreticiden düşük fiyata ürün alan ihracatçıların, aynı ürünü Avrupa pazarına geçen yıldan daha ucuza sunduğunu iddia etti. Bu durumun, Avrupalı alıcıların Türkiye'den daha da düşük fiyatlar talep etmesine yol açtığını söyledi. "Bu ürün Avrupa'da olsa gramla 'ilaç' diye satılırdı," diyen Önder, Türkiye'deki iç çekişmeler ve üreticinin korunmaması nedeniyle ülke ekonomisinin zarar gördüğünü vurguladı.

Yükleme tarihlerinin ileri atılmasının, incirlerin depolarda beklemesi nedeniyle kalite kaybına ve aflatoksin oluşumuna yol açacağını belirten Önder, bu risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle ilgili bakanlıkların ve Aydın milletvekillerinin bir an önce bu duruma müdahale etmesini beklediklerini ifade etti.

Geçen yıl "kürek malı" olarak adlandırılan incirin kilosunun 230-240 TL civarında satıldığını hatırlatan Önder, bu yıl artan üretim maliyetlerine ve enflasyona rağmen incirin 200 TL'ye alınmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.