Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi’ndeki dağlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler alevlere müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının, çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.