Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına itfaiye, orman ve emniyet ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın dağlık bölgede başladı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Pınardere Mahallesi’nin dağlık kesiminde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

İtfaiye ve orman ekipleri sahada

Yangına müdahale için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli bölgeye yönlendirildi. Yangının büyümesini engellemek amacıyla hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Emniyet güçleri de destek veriyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler koordineli şekilde çalışıyor.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına helikopterlerle havadan su atılırken, karadan da arazözler, TOMA’lar ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale ediliyor. Rüzgârın etkisiyle büyüme riski bulunan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için önlem alındı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.