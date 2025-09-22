Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphe üzerine durdurduğu H.S. isimli şahsın kimlik sorgulamasını yaptı.

3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Sorgulama sonucunda şahsın “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” ile “Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçlarından aranma kaydı olduğu belirlendi. H.S.’nin bu suçlardan toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Suç Araştırma Büro Amirliği’ne teslim edildi

Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için Suç Araştırma Büro Amirliği’ne teslim edildi. Burada yapılan resmi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Polis denetimleri hız kesmiyor

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde suçlulara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, toplum güvenliğini tehdit eden şahıslara göz açtırılmayacağını vurguladı.