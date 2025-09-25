Olay, Didim ilçesi Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı yollarla denize açılan ve içinde yaklaşık 40 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, rüzgarlı havada dalgalara karşı koyamayarak sallanmaya başladı.

7 göçmen denize düştü

Botun devrilme tehlikesi yaşadığı sırada 7 göçmenin denize düştüğü öne sürüldü. Durumu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

5 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle denize düşen 5 göçmen sağ olarak kurtarıldı. Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan göçmenlerin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki çocuğu ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz anne ile çocuğunun cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan göçmen faciasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay, bölgede düzensiz göçmenlerin yaşadığı tehlikeli yolculukların bir kez daha gözler önüne serdi.