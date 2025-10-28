Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Aydın Devlet Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık personelinin, geçtiğimiz hafta hastane yemeklerinden zehirlendiğini açıkladı. Doğruyol, olayın ardından hastane yönetiminin detaylı bir bilgilendirme yapmamasını eleştirdi.

Ahmet Doğruyol: Çok sayıda personelin zehirlendiği tarafımıza ulaşmıştır

Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personellerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlendiklerini belirten ve hastane idarecilerinin zehirlenme vakaları ile ilgili bilgilendirme yapmamalarını eleştiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Aydın Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerimizin geçtiğimiz Cuma günü yemiş oldukları yemekten dolayı zehirlenmiş oldukları bilgisi gelmektedir. Bölgeden aldığımız haberlere göre Devlet Hastanesi’nde Cuma öğle yemeğinde çıkan tavuktan dolayı pek çok personelin zehirlendiği tarafımıza ulaşmıştır. Burada garip olan idareci arkadaşlarımızın zehirlenme vakası ile ilgili bilgilendirme yapmamalarıdır.” diye konuştu.

“Hastane yemeklerinin kamulaştırılması gerekmektedir”

Ayrıca, acil bir şekilde hastanede personellere verilen yemeklerin kamulaştırılması gerektiğini naltını çizen Doğruyol, önümüzdeki günlerde süreçle ilgili gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Öğlen yemeğini yiyen pek çok personelimizde bulantı, kusma, ishal gibi durumlar mevcuttur ve aynı zamanda eklem ağrıları da vardır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hastane yemeklerinin acilen kamulaştırılması gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte yemeklerin tekrardan kamulaştırılması ve hastaneler eliyle yapılması yönünde adımlar atılması acil ve elzemdir.”