Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı suçlardan aranan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

İki kişi tutuklandı, üç kişi serbest

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rekor cezalı firari yakalandı

Tutuklanan şahıslardan R.K.’nın “yasaklı madde ticareti” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Diğer tutuklu E.Ç.’nin ise 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Emniyetten kararlılık mesajı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde suçun önlenmesine ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.