Aydın'ın Germencik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, coşkulu ve anlamlı bir spor etkinliğiyle kutlandı. Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol Zafer Kupası Turnuvası, spora gönül veren gençlerin kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı.

'Midi Kızlar' Kategorisinde Kıyasıya Rekabet

Germencik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, 'Midi Kızlar' kategorisindeki takımların mücadelesiyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuvaya katılan takımlar arasında Germencik GSİM Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Çine Zirve Spor Kulübü, Denizli Cavidil Spor Kulübü ve Aydın Dinamik SK yer aldı.

Sahada voleybolcuların ortaya koyduğu centilmence mücadele ve üstün performans, izleyenlerden büyük alkış topladı. Müsabakalar, voleybolun ruhuna uygun bir şekilde dostluk ve rekabeti bir araya getirdi.

30 Ağustos Coşkusu Sporla Taçlandı

Organizasyon, katılımcıların ve izleyicilerin ortaklaşa paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirerek, anlamlı bir kutlamaya dönüştü.