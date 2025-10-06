Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın 6 yıldır sürdürdüğü gizli ilişkisi ve son dönemde ortaya çıkan hamilelik iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü çiftin özel hayatlarını gözlerden uzak tutma konusundaki kararlı duruşları, her seferinde merak uyandırmaya devam ediyor.

Oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı bazı fotoğraflarda gözlemlenen değişiklikler nedeniyle hamilelik spekülasyonları yeniden alevlendi. Çiftin el ele görüntülenmesi ve Pusat'ın karnında fark edildiği iddia edilen şişlik, takipçilerini heyecanlandırdı.

Sosyal Medyada Ortaya Çıkan Görüntüler

Son haftalarda Instagram'da dolaşıma giren görseller, Aybüke Pusat'ın hamile olduğu yönünde güçlü iddialara yol açtı. Özellikle Sadri Alışık Ödül Töreni'nde Furkan Andıç ile ilk kez kameralar önünde el ele görüntülenen çiftin bu çıkışı, relationshiplerini açığa çıkarmasının yanı sıra bebek beklentisi konusunda da yorumlara neden oldu.

Magazin habercilerinin paylaşımlarında "6 senedir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiften beklenmedik haber geldi" ifadeleri kullanılırken, Pusat'ın hamileliğini gizlemediği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Geçmişteki Benzer İddialar

Bu hamilelik iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. 2022 yılında da Aybüke Pusat'ın paylaştığı fotoğraflarda karnındaki şişlik nedeniyle benzer spekülasyonlar yaşanmıştı. O dönemde "Her karnı şişene hamile demesek mi?" başlıklı haberler yapılmış ve oyuncunun durumu hakkında net bir açıklama yapılmamıştı.

Oyuncunun 2023 yılında köpeği Fondip'in ölümü sonrası yaptığı "Bebek oğlum melek oldu" paylaşımı da yanlış anlaşılmalara yol açmış ve hamilelik yorumlarının artmasına neden olmuştu.

Çiftin Gizli Hayatı

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çifti, 6 yıldır süren ilişkilerini medyadan ve kamuoyundan uzak tutma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Bu gizlilik politikaları nedeniyle çiftın özel hayatıyla ilgili her gelişme büyük ilgi uyandırıyor ve spekülasyonlara zemin hazırlıyor.

Çiftin resmi bir açıklama yapmadığı bu süreçte, hamilelik iddiaları sadece sosyal medya gözlemlerine ve magazin kulislerinde dolaşan söylentilere dayanıyor.

Mevcut Durum

Şu ana kadar Aybüke Pusat veya Furkan Andıç tarafından hamilelik konusunda resmi bir doğrulama yapılmadı. Oyuncunun sosyal medya hesaplarında da bu yönde net bir paylaşım bulunmuyor. Dolayısıyla mevcut durumda tüm iddialar spekülasyon düzeyinde kalıyor.

Çiftin özel hayatlarını koruma konusundaki tutarlı yaklaşımları göz önüne alındığında, böyle önemli bir gelişmeyi açıklama konusunda da dikkatli davranacakları öngörülüyor.