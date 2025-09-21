ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü ABD'ye geri verme yönündeki tehdit ve uyarılarına, Afganistan'ın Taliban yönetiminden sert bir yanıt geldi. Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, bir pilot mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin toprak bütünlüğünün hiçbir pazarlığa konu olamayacağını vurguladı. Fıtrat, "Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" diyerek Trump'ın açıklamalarını reddetti.

"Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız"

Genelkurmay Başkanı Fıtrat, isim vermeden Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" dedi. Afganistan'ın bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu belirten Fıtrat, sözlerine şöyle devam etti: "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir."

"Dost elini uzatana dostça karşılık verilir"

Fıtrat, ülkenin askeri gücüne ve savunma kararlılığına olan güvenini de dile getirdi. "Afganistan'ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir orduya sahip olduğunu" ifade eden Fıtrat, diplomasiye ve dostluğa açık olduklarını ancak tehditlere karşı da duracaklarını net bir şekilde belirtti. "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" diyerek ABD'ye ve diğer ülkelere net bir mesaj verdi. Taliban'a bağlı güçlerin Afganistan'ı koruma kararlılığını kanıtladığını savunan Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını vurguladı.

Trump'ın Bagram Üssü'yle ilgili Çin iddiaları

Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Bagram Hava Üssü'nün stratejik önemine vurgu yaparak, buranın "Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta" olduğunu iddia etmişti. Trump, daha önceki bir açıklamasında da ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında Bagram'ı terk etmesini eleştirerek, bu konuda eski Başkan Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Taliban yönetimiyle görüştüklerini öne süren Trump, "Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı.