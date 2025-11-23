Son Mühür - Avustralya, eş zamanlı olarak iki farklı bölgede yaşanan şiddetli hava olaylarından etkilendi. Ülkenin kuzeyinde etkili olan Fina kasırgası, kategori 3 seviyesine ulaşıp Darwin’i 205 km/s hıza ulaşan rüzgarlarla sarstı. Meteoroloji Bürosu’nun verdiği bilgilere göre kasırga, enerji hatlarına, evlere ve yollara ciddi zarar verdi. Kuzey Bölgesi Başbakanı Lia Finocchiaro, 140 bin nüfuslu Darwin’de yaklaşık 19 bin abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Akıllara 1974 yılı geldi

Darwin sakinleri için Fina, 1974 yılının Noel gününde kentin büyük bölümünü yerle bir eden ve 66 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Tracy Kasırgası’nı akıllara getirdi. Yerel ABC kanalının aktardığı bilgilere göre Fina, Tracy’den bu yana Darwin’i etkileyen en şiddetli kasırga olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, kasırganın batıya doğru ilerlemeye devam edeceğini ve haftadan itibaren güç kaybedeceğini belirtirken, acil durum ekipleri koşulların hızla değişebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Güney Avustralya'yı da fırtına vurdu Kuzeyde kasırgayla mücadele sürerken, Güney Avustralya’daki Port Pirie kasabası cumartesi gecesi aniden bastıran şiddetli bir fırtınayla karşılaştı. Fırtına, dolu yağışı, kuvvetli rüzgarlar ve yaygın elektrik kesintilerine yol açtı. Eyalet Acil Durum Servisi (SES), 119 km/s hıza ulaşan rüzgarın ağaçları devirdiğini, çatılara zarar verdiğini ve yarım gün içinde 170 yardım çağrısı aldıklarını duyurdu. SES Vekil Şef Memuru Kirsty Phelps, yaklaşık 350 çağrı sonrasında 165 gönüllünün göreve sevk edildiğini açıkladı.