Son Mühür- Dünyanın en pahalı saatlerini sıralarken artık üçüncü sırada yeni bir konuk var. Müzayede evi Phillips'in açıklamasına göre, 2016 yılında bir müzayedede satılan en pahalı saat unvanına sahip olan Patek Philippe marka kol saati , İsviçre'de bir başka modeliyle yeni bir fiyat rekoru kırdı.

1943 yılında üretilen Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518 saati 14,19 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 17,6 milyon dolar veya 15,2 milyon avro) satıldı.



Aynı saat dokuz yıl önce ise 11 milyon İsviçre frangına (11,8 milyon avro) el değiştirmişti.

Paslanmaz çelikten üretilen ve bilinen sadece dört parçadan biri olması nedeniyle şirketin en çok aranan modellerinden biri haline gelen saatin yeni sahibi açıklanmadı.



Rekor 2019'da kırılmıştı...



2016 yılında kol saati rekoru, aktör Paul Newman'a ait Rolex Daytona'nın 2017 yılında 17,8 milyon dolara (15,4 milyon avro) satılmasıyla kırılmıştı.

Bunu 2019 yılında 31 milyon dolara (26,8 milyon avro) ulaşan Patek Philippe Grandmaster Chime'ın satışı izledi ve bu da yeni bir tarihi rekora imza attı.

Cenevre'deki açık artırmada müzayede evi Phillips'den yapılan açıklamada, son satışın Reference 1518'i " tarihin en pahalı saatlerinden biri " haline getirdiği belirtildi.