Türk basketbolunun önemli isimlerinden Ahmet Gürgen, Aliağa Petkimspor’un altyapı koordinatörü olarak göreve başladı. Avrupa'da EuroBasket 2025'te final oynayan A Milli Takım kadrosunun yıldızlarını keşfeden Gürgen, İzmir temsilcisinde de yeni basketbolcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Ahmet Gürgen’in Kariyerindeki Başarılar

Ahmet Gürgen, Türk basketbolunun en önemli altyapı antrenörlerinden biri olarak tanınıyor. 2010-2019 yılları arasında Banvit (şimdiki adıyla Bandırma Basketbol) altyapısında görev alan Gürgen, Türkiye çapında birçok oyuncuyu keşfederek A Milli Takım’a kazandırdı. Bunların başında ise Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Erkan Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Alperen Şengün, NBA'deki başarısıyla dikkatleri üzerine çekerken, Houston Rockets formasıyla All-Star olan genç yıldız, verdiği röportajlarda basketbolu Ahmet Gürgen'den öğrendiğini sıkça dile getirdi. Alperen, EuroBasket 2025’te Türkiye'nin en önemli oyuncusu olarak öne çıktı ve Avrupa Şampiyonası’nın en iyi 5’ine seçildi.

Aliağa Petkimspor'da Yeni Yıldızlar Yetişecek

Gürgen, 2024 yılında Aliağa Petkimspor’a transfer olarak altyapı koordinatörü olarak göreve başladı. Bu görevdeki en büyük hedefi, Aliağa'dan A Milli Takım seviyesinde yeni oyuncular çıkarmak. Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, “Altyapıdan Alperen Şengün, Şehmus Hazer gibi yeni yıldızlar çıkarma hedefimiz var. Ahmet Gürgen hocamızla uzun vadeli bir anlaşma yaptık ve Türk basketboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Altyapıya Yatırım

Aliağa Petkimspor, altyapısına yaptığı yatırımlarla Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Ahmet Gürgen’in tecrübesiyle Aliağa'da, Türk basketbolunun geleceğine yön verecek genç yeteneklerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Gürgen'in keşfettiği oyuncular, Türkiye'nin ve dünya basketbolunun yıldızları olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.