Avukat Serdar Öktem, Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada kritik sanıklar arasında yer aldı. Mahkeme, Serdar Öktem’in dosyasını ana davadan ayırdı ve tahliyesine karar verdi. Öktem, soruşturma sürecinde cep telefonu şifresini hatırlamadığını ileri sürerek polise vermedi ve duruşmalarda şifresini bilse bile vermeyeceğini belirtti.

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep’in Gülsuyu davasında da avukatlığını üstlenen Serdar Öktem, aynı zamanda MHP kökenli bir isim olarak biliniyor. 2023 genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili adayları arasında da yer aldı.

Dava Sürecinde Öne Çıkan Detaylar

İddianamede, Serdar Öktem’in otomobilinin Bolu’da olduğu bilgisi öne çıktı. Bolu’da, Karacasu Işıklar’da 11.37’de tespit edilen aracın önünde dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı İsmail Akgül'ün babasına ait bir araç yer alıyordu. Serdar Öktem’in Bolu’da gittiği Karacaağaç Yaylası’nda yine MHP Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evi bulunuyor. Cinayetten sonraki dönemde bu evde polis arama yaptı ve parmak izi incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelerde net bir bulguya ulaşılamadı.

Mahkeme Süreci ve Savunma

Serdar Öktem, mahkemede savunmasında üstüne atılı suçlamaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. İddianamede kendisi hakkındaki bilgilerin yalan ve yanlış olduğunu, şüpheli konumunda dahi olmayan bir kişiye ait görüntülerin toplandığını ifade etti. Soruşturmanın etik dışı yürütüldüğünü savundu ve ifadesinin doğru şekilde alınmadığını söyledi.

Siyasi Kimliği

Serdar Öktem, Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın ilişkilere sahip. Geçmişte MHP İstanbul milletvekilliği için aday gösterildi. Aynı zamanda partinin çeşitli davalarında sanık ya da avukat olarak yer aldı. Avukatlık mesleği kapsamında birçok yüksek profilli davada savunma üstlendi.

Gündemdeki Yeri

Serdar Öktem, hem siyasi kimliği hem de adının geçtiği adli süreçler nedeniyle uzun süre gündemde kaldı. İsmi özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dosya ve soruşturmalarda ön planda yer aldı.

Serdar Öktem, avukatlık kariyerinin yanında siyasi faaliyetlerle de tanınıyor. Mahkeme sürecinde ve sonrası dönemde birçok farklı iddiaya ve yargılamaya konu oldu.