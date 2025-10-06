Türkiye'nin otomobil sporları tarihinde yeni bir dönem başlatan Ayhancan Güven, uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Henüz genç yaşında önemli başarılar elde eden sporcu, 2025 yılında Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını aldı. Bu tarihi başarı ile Türk motor sporlarında önemli bir kilometre taşına imza attı.

Ayhancan Güven Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Kariyeri

Ayhancan Güven, FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alıyor ve bu klasmandaki tek Türk pilot olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor. 2019 yılından itibaren Red Bull’un desteğiyle yarış kariyerine ivme kazandıran Güven, uluslararası pistlerde birçok kez üstün performans sergiledi.

2025 yılında Hockenheimring’de kazandığı zaferle hem kariyerinin hem de Türk motor sporlarının seyrini değiştirdi. Bu süreçte sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti, motor sporlarında Türk sporcuların da uluslararası platformda boy gösterebileceğini kanıtladı.

Kısaca, Ayhancan Güven Türk otomobil sporlarının önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Başarılarıyla genç sporculara da ilham veriyor.

Ayhancan Güven Hakkında

Kaç Yaşında?: Haberin güncelleme zamanına (Ekim 2025) göre güncel yaş bilgisi doğrudan verilmemiş, ancak uluslararası kariyerine genç yaşlarda başlayan bir sporcu olarak biliniyor.

Nereli?: Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor.

Kariyeri: Porsche Fabrika Pilotu, 2019'dan bu yana Red Bull sporcusu, 2025 DTM şampiyonu, FIA “Altın” lisanslı pilot.

Ayhancan Güven, motor sporlarında Türkiye’yi zirveye taşıyan isimlerden biri olarak tarihe geçti.