Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda ünlü ismin evine operasyon düzenlenmişti.

Haklarında “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatılan isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Aralarında çok sayıda ünlü isim var

Operasyon kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan gibi tanınan isimlerin evlerinde arama yapıldı.

Kan testinden geçiriliyorlar

Ünlülerin ifadeleri alınmak ve kan testlerinden geçirilmeleri amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Operasyonun sabah erken saatlerde başladığı, eş zamanlı olarak farklı ilçelerde gerçekleştirildiği belirtildi.

İrem Derici söz töreni öncesi gözaltına alındı

Operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan İrem Derici, bugün evlilik yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyordu. Derici’nin, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözleneceği öğrenildi.

Ancak Derici, sabah saatlerinde operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının bu akşam gerçekleşmesi planlanan söz töreninin iptal edildiği iddia edildi.

Sahnede evlenme teklifiyle gündem olmuştu

İrem Derici, geçtiğimiz ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde sahneye çıktığında sevgilisi Melih Kunukçu tarafından sürpriz bir evlenme teklifiyle karşılaşmıştı.

Kunukçu’nun diz çökerek yaptığı teklif karşısında duygulanan Derici, “Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!” sözleriyle yanıt vermişti.