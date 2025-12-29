Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının düşmesiyle İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yolları başta olmak üzere ulaşımın kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri uygulamaya aldı.

Buzlanan yollarda tuzlama çalışması

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tire ilçesine bağlı Dallık, Yamandere ve Küçükkemerdere mahallelerinin ulaşım yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Karabağlar ilçesinde Kavacık ve Tırazlı yolu başta olmak üzere buzlanma tespit edilen noktalarda da tuzlama yapıldı.

Ekiplerin, düşen sıcaklıklar ve olası yeni kar yağışlarına karşı gece gündüz teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Spil yolunda kar temizliği yapıldı

Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda Kemalpaşa Beşpınar Köyü–Spil Milli Parkı güzergâhında etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye kar küreme aracı sevk edildi. Yol güvenliği sağlanarak ulaşımın aksamaması için temizlik çalışmaları tamamlandı.

AKOM süreci anlık izliyor

Meteoroloji verileri ve saha gözlemleri doğrultusunda Spil Milli Parkı, Kemalpaşa’nın yüksek kesimleri, Bozdağ çevresi ve diğer yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ile buzlanma riskine karşı ekipler hazır bekletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından meteorolojik gelişmelerin anlık olarak takip edildiği belirtildi.