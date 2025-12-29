Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en yoğun bölgelerinden Küçükpark’ta işgaliye denetimi yaptı. Denetimler kapsamında kamuya ait alanlara taşan kullanımlar tespit edilerek sınırlar çizgilerle işaretlendi. Yapılan boyama ve işaretleme çalışmalarıyla kaldırımlar ve ortak kullanım alanları daha düzenli hale getirildi.

Kamusal alanlar koruma altında

Uygulama ile yayaların kaldırımları güvenli biçimde kullanması amaçlanırken, kamusal alanların işgal edilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Belediye ekiplerinin denetim ve düzenleme çalışmalarını belirli aralıklarla sürdüreceği bildirildi.

Başkan Eşki: “Ortak yaşam kültürünü koruyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Küçükpark’ın kentin en yoğun yaşam alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi ile yayaların kamusal alanları özgürce kullanabilmesi arasında denge gözetildiğini ifade etti. Eşki, kent düzenini ve ortak yaşam kültürünü korumaya yönelik bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.