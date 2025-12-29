Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de yılbaşı gecesi planı yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir yağışlı sistem bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının, yılbaşı gecesine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Bugün (29 Aralık): Parçalı bulutlu, sıcaklıklar düşüyor

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında düşüş yaşanacağı bildirildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 6 derece altında seyretmesi dikkat çekiyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Manisa’da 6, İzmir’de 9, Aydın’da ise 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzey ve kuzeybatı yönlerden, gece yarısından sonra ve yarın ise güney ve güneydoğu yönlerden; kıyı kesimlerde güneybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yarın (30 Aralık): Öğleden sonra yağış başlıyor

Yarın öğle saatlerinden itibaren batı kıyılarından başlayarak güney yönlü yeni bir yağışlı hava kütlesinin bölgeye giriş yapacağı bildirildi. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Manisa’nın kuzeydoğusu ile bölgenin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği, diğer yerlerde ise yağmur olarak görüleceği tahmin ediliyor. Yarın için öngörülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir’de 2-13, Aydın’da 1-12, Manisa’da ise 0-12 derece olarak açıklandı.

Yılbaşı gecesi (31 Aralık): Yağışlar öğleye kadar sürecek

Çarşamba günü, yani yılbaşı gecesinde yağışların öğle saatlerine kadar bölge genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur etkili olacak.

31 Aralık için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları İzmir’de 5-11, Aydın’da 6-13, Manisa’da 4-7 derece olarak bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı ve yağışlı hava nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.